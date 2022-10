Turismo | “nel leccese c’è chi cerca già dipendenti per l’estate 2023” Arpal Puglia

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Alla luce dello shock del candidate shortage, cioè la mancanza di candidati alle offerte di lavoro, che ha caratterizzato il settore turistico nelappena conclusa, c’è già chi si attrezza per la stagione. È il caso di un hotel a quattro stelle di Santa Cesarea Terme, che, per il tramite del Centro per l’impiego di Poggiardo, seleziona sin da ora cinque camerieri di sala, un aiuto cuoco e un lavapiatti da assumere da giugno a settembre del prossimo anno. È uno dei dati più significativi che emerge dal 24esimo report delle offerte di lavoro direlativo al territorio, contenente 123 annunci per la ridi 380 lavoratori. Sono sempre più variegate le opportunità di ...

...Twitter WhatsApp Condividi via Email Stampa Articoli correlati FIRENZE - Maltempo e allagamenti... il benvenuto dell'Ateneo ai nuovi docenti e il saluto del Rettore 23 Ottobre 2022- ...Una nicchia che ha attirato l'attenzione anche dell'Organizzazione Mondiale del(Wto) e che,... all'Allianz MiCo dal 12 al 14 febbraio, siapercorso espositivo siafitto palinsesto di ...Sui cavalli selvaggi nel territorio di Borzonasca qualcosa non ci torna.Venerdì scorso, 21 ottobre, è arrivata la notizia di sette cavalli selvaggi dell’Aveto rinchiusi in un recinto in zona Malga di ...Consumo di suolo minimo e viaggi a km0 con la torre organica Aera, progettata da OBMI per trasformare il turismo in un'esperienza verticale ...