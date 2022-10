Sigarette e marche da bollo | perché i tabaccai possono rifiutare il pagamento col Pos

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, ha annunciato che «isaranno esentati dall’obbligo di accettare pagamenti con carta di credito per quanto riguarda i tabacchi ed i valori bollati». La dichiarazione, ricostruisce il Corriere, è avvenuta a Catania, nel corso del T2000 in Tour, il salone dei prodotti e dei servizi per la Tabaccheria. L’istruttoria propedeutica all’esenzione dall’obbligo sarebbe stata infatti completata, secondo quanto aggiunto da Minenna. Una notizia che ha suscitato la soddisfazione della Federazione italiana. Il presidente nazionale Mario Antonelli ha commentato: «È questa un’istanza che portiamo avanti senza risparmio di energie da molto tempo. La bassa marginalità di questi prodotti e servizi infatti mal si concilia con i costi di transazione della moneta elettronica». La ...

