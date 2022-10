Sconfinamento | sparano i lanciarazzi | Corea del Nord | cosa sta succedendo

la Repubblica

2mila uomini affiancati da miliziani siriani cheper aria, e colpiscono. Non solo lodi un velivolo armato americano sulla Libia (che non è certo una novità se si considerano i ...2mila uomini affiancati da miliziani siriani cheper aria, e colpiscono. Non solo lodi un velivolo armato americano sulla Libia (che non è certo una novità se si considerano i ... Corea, sconfinamenti marittimi: scambio di accuse tra Seul e Pyongyang Prima lo sconfinamento poi un missile sospetto 1' DI LETTURA ROMA – Dieci aerei militari di Pyongyang hanno volato a sud della linea di ricognizione speciale fissata dalla Corea del Sud sopra il confi ...