Russi allo stremo | organizzano la difesa di Kherson | con gli uomini rimasti in città

L'amministrazione insediata dainella città meridionale ucraina di Kherson ha annunciato una "formazione di difesa territoriale: tutti gli uomini rimasti in città possono aderire", ha riferito il servizio stampa come riporta l'...se ne fregavano della Convenzione di Vienna. Usavano le loro valigie diplomatiche per spostare droghe, veleni e denaro in tutto il mondo. Perché gli inglesi non potevano fare uno strappo alla ...Ammonterebbero a 67.940 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio.Battaglione d’elite in Romania, il generale Fioravanti : "Mosca non sfonda, ha bisogno di un cessate il fuoco" ...