Ric Flair | “Sto pensando di affrontare Sasha Banks”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La leggenda del Wrestling, nonché sedici volte campione del mondo, Ric, ha combattuto il suo ultimo match lo scorso 31 Luglio a Nashville, Tennessee. La sua ultima contesa lo ha visto al fianco del cognato Andrade El Idolo, fronteggiare il duo composto da Jay Lethal e Jeff Jarrett.e Andrade hanno vinto il match, chiudendo ufficialmente una carriera durata quasi cinquanta anni, spesa sui ring di tutto il Mondo. Dagli Stati Uniti, al Sud America, passando per l’Europa e il Giappone. Ovviamente, l’evento che lo ha visto combattere per l’ultima volta, è stato un successo in termini di vendita e pubblicità, proprio perché sanciva la fine della grandiosa vita da wrestler professionista. Tuttavia, dalle successive interviste rilasciate, il Nature Boy è sembrato non essere molto convito della scelta di mettere fine alla sua carriera, ...