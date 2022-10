(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIrpino (AV) – Il peggio è alle spalle perPetrov Tsankov. L’uomo fu violentemente colpito da Robert Omo, il 24enne nigeriano che a colpi di martello uccise Yuan Cheng Gau in un negozio diIrpino. Dopo 72 giorni di rianimazione,è tornato a vivere. L’uomo è stato dimesso dall’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati il 10 ottobre, per essere trasferito in un centro di riabilitazione. Ladi Kasimir, Silviya Zhorova Tsankova ha ringraziato il Moscati con una lunga lettera: “Sono Silvia, ladiPetrov Tsankov e vorrei ringraziare di cuore tutti i medici, gli infermieri, le psicologhe e il personale ausiliario del reparto di Anestesia e ...

anteprima24.it

... avveniva quello che passerà alla storia della cronaca nera nazionale comedel Circeo. ... particolare, scattata da Antonio) parcheggiata in via Pola. Fingendosi morta era riuscita a ...... come mostra il video nel negozio Beutiful City, di proprietà della vittima Gao Yuancheng, in cui si è consumato il. Le comunità diIrpino e Mercogliano sono raccolte in preghiera ... Massacro di Monteforte, la moglie di Krasimir: “Mio marito assistito con professionalità e amore” "Il cammino è ancora lungo e Krassy ora dovrà essere sottoposto ad un lungo periodo di riabilitazione ma é forte e sono sicura che si rimetterà".