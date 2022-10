La barista 35enne uccisa in casa a Bolzano | avanza l’ombra del femminicidio

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Sarà effettuata nelle prossime ore l’autopsia sul corpo di Alexandra Elena Mocanu, ladi origine rumena trovata senza vita ieri pomeriggio all’interno del proprio appartamento al 5° piano di un condominio di viale Trieste, a. Le cause della morte sono in fase di accertamento, mentre la Procura, che insieme alla Polizia di Stato sta ricostruendo le ultime ore di vita della donna anche a seguito delle testimonianze di alcuni vicini di, invita eventuali testimoni che avessero informazioni utili alla ricostruzione dell’evento delittuoso a rivolgersi alla Squadra Mobile della Questura diin: cosa è successo La vittima viveva in una zona residenziale a pochi passi dal centro ...