Kofi Kingston dice basta | “A cosa serve rimuginare sullo squash contro Lesnar? Sono stato fortunato”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Un paio di anni fa, lamania aveva invaso la WWE, portandoaddirittura alla conquista del WWE Championship a WrestleMania 35, nel 2019, titolo che ha mantenuto per circa sei mesi. La rincorsa al titolo e le successive difese portarono il membro del New Day a diventare uno dei campioni più amati di sempre. Ma nella puntata di debutto di Smackdown su FOX,viene sfidato da Brockper il titolo, venendo poi sconfitto in soli sette secondi, in unoche fece parecchio discutere.parlarne Parlando con Steve Fall di NBC Sports Boston, achiesto del suo rapido e smatch con, chiarendo che, ormai, non si sofferma più a pensare ...

Sheamus & Ridge Holland battono& Xavier Woods Il match era in programma per WrestleMania Saturday, ma è stato tagliato all'ultimo per motivi di tempo. A vincere è stato il team di ...Nessun titolo in palio nella disputa che vede coinvolti i New Day di Xavier Woods &da un lato e Sheamus & Ridge Holland , supportati da Butch, dall'altro in un classico buoni contro ... Kofi Kingston: il progetto per aiutare le scuole in Ghana La WWE continuerà a riprendere i suoi vecchi atleti La rivelazione di Kofi Kingston su Triple H. Da quando Triple H è diventato il nuovo capo del team creativo per RAW e SmackDown, la Federazione ha ...Bianca Belair ha raggiunto un traguardo interessante: ora è la campionessa del mondo nera che ha regnato più a lungo nella storia della WWE. Ha raggiunto i 200 giorni di regno come campionessa femmini ...