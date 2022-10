Isabella Ricci | la nuova vita dopo UeD | “Alla faccia di Gemma!”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Solo poche settimane fae Fabio Mantovani sono tornati laddove tutto è iniziato: nello studio di UeD. Ospite di Maria De Filippi mesi, la coppia ha raccontato che le cose procedono a gonfie veleil matrimonio celebrato a maggio. Ma ovviamente non sono mancate frecciatine alle ex colleghe di parterre. Frecciatine rivolte soprattutto a Gemma Galgani e Ida Platano, che continuano a esserericerca del grande amore a UeD senza successo. Non solo: pocol’ex dama ha anche rilasciato un’intervista al settimanale Mio in cui ha sganciato una vera e propria bomba. Leggi anche: “La verità sul mio viso”. UeD,le critiche. La foto in primo piano: “Sono ...