Fedez e don Alberto | il dissing prosegue | “Pezzo di m***a” E il prete accusa il rapper di “bullismo”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Un nuovoincombe sui social. Da una parte ildi casa Ferragnez,. Dall’altra troviamo ilpiù social di sempre, donRavagnani. In occasione del centesimo episodio di “Muschio Selvaggio”, il podcast che tiene insieme a Luis Sal, il marito di Chiara Ferragni si è scagliato contro il sacerdote dandogli del “di”. È risaputo che tra i due non scorra buon sangue: tempo fa il cantante aveva deciso di bloccare “Don Rava” senza spiegazioni,ndolo solo di averlo “riempito” di messaggi. Fatto che donaveva smentito categoricamente e che con oggi ha deciso di spiegare pubblicamente attraverso un video caricato su YouTube in cuidi ...

Alberto Ravagnani hanno avuto un botta e risposta infuocato via social. Tutto quello che c'è da sapere sulla vicenda. A quanto pare non corre buon sangue trae il sacerdote...Possiamo dire quindi che lei è l'Obi - Wan del web eil suo Padawan 'Forse somigliamo più aCamillo e Peppone!'. - -In Italia hai fondato un’associazione culturale, “La Musica nel Cuore”, in cosa consiste di preciso e quali sono i suoi obiettivi ”I Don’t Care” è un urlo liberatorio nato dalla voglia di dire basta ...Fedez e Don Alberto Ravagnani hanno avuto un botta e risposta infuocato via social. Tutto quello che c'è da sapere sulla vicenda.