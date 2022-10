Enrico Letta | terribile lutto poco fa | triste annuncio

Leggi su tvzap

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Unha colpito, ex presidente del Consiglio e segretario del Partito Democratico. L’è arrivatofa ed ha letteralmente gettato nello sconforto il politico. Nessuno si sarebbe aspettato una notizia del genere. L’ha rattristito tutti, non solo. La persona scomparsa, infatti, era stimata da molte persone e sarà ricordata per sempre con grande affetto. (Continua…) LEGGI ANCHE:nella musica italiana, addio a Guido Carboniello: l’artista aveva 41 annifa, presidente del Consiglio dal 28 aprile 2013 al 22 ...