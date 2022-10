Cupra Tavascan - Suv elettrica e sportiva | una prova di maturità

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Se la Formentor e la Born sono servite al giovane marchioper mettere in mostra il proprio talento, lacostituirà unadi. I ricordi sono fermi al 2019, anno di debutto della concept di questa Suvche fatta eccezione per la fugace apparizione nella primavera scorsa, in occasione della presentazione della UrbanRebel è rimasta a lungo nel congelatore, in attesa dell'attimo propizio per sbocciare. Ebbene, l'ora fatidica scoccherà nel 2023, quando il nuovo modello si svelerà nella sua veste definitiva. Difficilmente la si potrà già acquistare nello stesso anno: le consegne, infatti, dovrebbero slittare al 2024. Com'è. Tempi lunghi, dunque, soprattutto per chi si è fatto incuriosire dalla concept del 2019: una vettura dall'aspetto molto concreto già allora. In ...