(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il Centro Ufologico Nazionale (Cun) e l’(International Coalition for Extraterrestrial Research) che riunisce esperti di 30 Paesi, diretti dal giornalista aerospaziale Roberto Pinotti, hanno presentato a Roma ai media italiani i risultati del 31° Simposio Mondiale sugli Ufo a San Marino da loro coordinato e appena conclusosi, “con cui è stata formalmente avviata una procedura che prevede che la piccola Repubblica richieda alla trasformazione dell’annuale simposio suddetto in un evento delle Nazioni Unite a disposizione dei Paesi dell’Organizzazione”. La procedura, sottolineano in una nota i promotori dell’iniziativa, “è una conseguenza del riconoscimento da parte del Pentagono, dopo 74 anni, del fatto che gli Ufo sono una realtà oggettiva sotto controllo intelligente, di ignota provenienza e di natura tecnologica avanzata, ...

Adnkronos

Per questo, gli studiosi dele dell'non rinunciano a chiedere l'egida dell'Onu . Chi già sostiene convintamente l'iniziativa è la Repubblica di San Marino, che non solo ospita da sempre l'...Per questo, gli studiosi dele dell'non rinunciano a chiedere l'egida dell'Onu. Chi già sostiene convintamente l'iniziativa è la Repubblica di San Marino, che non solo ospita da sempre l'... Cun-Icer: "L'Onu si occupi del fenomeno Ufo" I risultati divulgati oggi, 24 ottobre, del "Simposio mondiale sugli oggetto volanti non identificati e i fenomeni connessi", conferma che gli ufo esistono ...I risultati del ‘Simposio mondiale sugli oggetti volanti non identificati e i fenomeni connessi’ di San Marino, in attesa della desecretazione di diversi documenti del Pentagono il prossimo 31 ottobre ...