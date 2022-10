Bonucci-Juventus | si è rotto qualcosa | l’indizio non lascia dubbi

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Le prossime partite saranno decisive peril cui inizio di stagione non è stato dei migliori. Ecco l’occasione da sfruttare. Nel derby contro il Torino, laaveva assolutamente bisogno dei tre punti per calmare le acque, decisamente agitate, dopo i passi falsi con Milan e Maccabi. La vittoria è arrivata grazie ad un gol di Vlahovic nel corso del secondo tempo; la speranza è che questo successo possa rappresentare, come già successo in passato, una svolta all’interno della stagione bianconera anche se appare più complesso vedere una Juve, a fine anno, in testa alla classifica. I tre punti nel derby, però, hanno portato anche una nota negativa: l’infortunio di Bremer. Ecco dunque l’occasione perdi riprendersi la sua. LaPresseFino a questo momento sono poche le cose positive in casa ...

... Otamendi, Grimaldo; Florentino, Aursnes; Fernandez, João Mário, Rafa Silva; Gonçalo Ramos Ballottaggi: - Indisponibili: Morato, Neres Squalificati: -(3 - 5 - 2): Szczesny; Danilo,, ...(3 - 5 - 2) Szczesny; Danilo,, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All.: Allegri. Per Allegri però molti dubbi, come il ballottaggio Kean - ...Le pagelle e highlights di Juventus - Empoli, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A 2022/2023: Rabiot è il migliore del match ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...