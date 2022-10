La Svolta

...questa app già dal 2013 per fornire uno strumento ai pazienti affetti da tumore testa collo che hanno subito un abbassamento parziale o totale della voce - spiega Fabrizio, diItalia -......questa app già dal 2013 per fornire uno strumento ai pazienti affetti da tumore testa collo che hanno subito un abbassamento parziale o totale della voce - spiega Fabrizio, diItalia -... Ultimo'ora: Bocchetti (Merck): "App La Mia Voce per comunicare con caregiver e medici" (Adnkronos) – La App ‘La Mia Voce’ di Merck, presentata nella sua versione aggiornata al Festival della Scienza di Genova, offre ai pazienti “la possibilità di usufruire di una serie di strumenti volt ...Restituire la possibilità di comunicare alle persone che, a causa di gravi malattie, sono rimaste prive della voce o hanno difficoltà a comunicare, attraverso una app per cellulare che permette di esp ...