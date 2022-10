Bisogna annegare i bambini ucraini | è bufera sul conduttore di Russia Today

Leggi su lastampa

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La direttrice di, Margarita Simonyan, ha sospeso l'anchorman Anton Krasovsky, che quattro giorni fa, parlando in diretta, ha chiesto che ivengano "annegati" e "bruciati".L'emittente è da allora nella, accusata da Kiev di incitamento al genocidio. Vome è èossible vedere nel video, con l aparte di trasmissione incriminata, ilstava intervistando un ospite che raccontava come iin Ucraina fin dagl ianni 80, nonostante fossero russofoni, dicevano di voler vivere come in Francia e che consideravano laun invasore. Ed è a quel punto che Krasovsky, ha lanciato al sua invetiva "Queiandrebbero annegati nel fiume e bruciati" e continuando con ...