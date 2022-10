Banco di nebbia improvviso su Cagliari | volo da Bergamo dirottato ad Alghero

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Maltempo. I voli che atterrano sul maggiore scalo sardo sono in difficoltà per un fittodiche si è formato sulla città.

... in prevalenza soleggiata a parte qualche annuvolamento odisu Pianura Padana e Toscana. Continuerà a far caldo, anche se sul Sud peninsulare si perderanno alcuni gradi, ma l e ...Un 'improvviso ed estesodisu Cagliari, poco prima delle 9, sta creando qualche disagio nei collegamenti aerei con l'aeroporto di Elmas. Nessun problema per chi parte, mentre i velivoli in arrivo hanno ... Cagliari. Banco di nebbia ostacola visibilità: un aereo dirottato, 3 voli in attesa È stato dirottato all'aeroporto di Alghero il volo Ryanair Bergamo-Cagliari diretto nello scalo del capoluogo.Un ampio banco di nebbia che si è disteso questa mattina sui cieli del capoluogo sardo, poco prima delle ore 9:00, sta creando qualche disagio nei collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Cagliari-E ...