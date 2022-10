Atp Basilea 2022 | programma | orari ed ordine di gioco martedì 25 ottobre

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il, glie l’didel torneo ATP 500 di(cemento indoor) per la giornata di25. Proseguono gli incontri del primo turno, tra cui spicca un interessante Baez-Carreno Busta ad aprire ildel Court 1, su cui, in attesa di sfidarsi nel singolo, Lorenzo Musetti e Albert Ramos-Vinolas faranno coppia in un match di doppio contro i numero 1 del tabellone Arevalo-Rojer. Di seguito ilcompleto con tutti glied i campi nel dettaglio.COMPLETO CENTRE COURT (INIZIO ALLE ORE 13:00) DOUBLE MATCHNon prima delle ore 15:00: (Q) Safiullin vs MurrayA seguire: Cressy vs StrickerNon prima delle ore 19:00: (PR) ...

Il torneo, iniziato oggi e trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX come il contemporaneo500 di, darà importanti indicazioni nella corsa agli ultimi posti per le Nitto......a Vienna chiaramente è un colpo di grazia per le residue speranze di qualificazione alleFinals per Matteo. Mancano pochi punti perchè Auger - Aliassime (questa settimana impegnato a), ...ROMA - L'Italia del tennis sogna in grande dopo la settimana passata a Napoli, che ha visto Lorenzo Musetti avere la meglio su Matteo Berrettini in una ...Vienna, 24 ott. - (Adnkronos) - "La caviglia sta bene. Nelle ultime due settimane non ho giocato tantissimo a tennis, ma a Vienna proviamo ad alzare il livello". Jannik Sinner ha rassicurato i tifosi.