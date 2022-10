Thiago Motta sorprende tutti | l’ha detto dopo la vittoria con il Lecce

(Di domenica 23 ottobre 2022) Primi tre punti per il Bologna diin campionato che batte in maniera netta ilneo promosso. Al termine della gara, il tecnico ex Spezia ha commentato positivamente la partita. Le sue parole ai microfoni di DAZN – “Sono contento per quello che abbiamo dimostrato in campo lungo i 90-95 minuti. Siamo sempre stati in controllo, questa è la strada giusta. Dobbiamo solo migliorare, perché si vede che questa squadra ha dei margini“.Conferenza Sulle caratteristiche della squadra – “Nel calcio di oggi senza intensità è molto difficile, perché tutte le squadre ti studiano. La fase difensiva più meno la fannonel modo giusto. Con intensità dobbiamo creare le situazioni giuste per arrivare in area. Nella gestione della palla però possiamo fare molto ...

