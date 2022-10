Tennis | Atp Napoli | Dodig e Krajicek vincono torneo doppio

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il croato Ivane l’americano Austinhanno vinto ildialAtp 250, battendo per 2-1 la coppia australiana formata da Matthew Ebden e John Peers.hanno vinto 6-3 il primo set, calando però di colpo nel secondo, perso 6-1. E’ partita così la sfida del tie break con gli australiani che sono partiti avanti tentando la fuga sul 6-3 ma poi sono stati rimontati dache hanno vinto per 10-8. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

