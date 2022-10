(Di domenica 23 ottobre 2022) "Sto seguendo con ile con grande determinazione il caso di, la giovane italiana detenuta in Iran. Lo ho ribadito alAlberto durante una lunga e cordiale ...

Lo scrive il ministro degli Esteri Antoniosu Twitter. . 23 ottobre 2022... poi fa suonare diverse volte la campanella con cui si dà l'inizio al Cdm e chiede "Si". Non ... e dalla formalizzazione dei due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio. Il governo del ... Tajani sente il padre di Alessia Piperno, massimo impegno - Mondo "Sto seguendo con il massimo impegno e con grande determinazione il caso di Alessia Piperno, la giovane italiana detenuta in Iran. Lo ho ribadito al padre Alberto durante una lunga e cordiale telefona ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuovo governo Meloni, le news. Neo premier: 'Uniti per affrontare emergenze Paese'. LIVE ...