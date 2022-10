Serie C girone C decima giornata evasa dal Crotone con la terza vittoria esterna stagionale con una goleada

(Di domenica 23 ottobre 2022) Turris 24 Marcatori: 13° Maniero, 29° Kargbo, 31° Gomez, 51° Tribuzzi, 71° Maniero, 79° Chiricò Turris (4-3-3): Perina, Contessa, Frascatore, Boccia, Di Nunzio (Aquino), Haoudi, Gallo (Acquadro), Finardi (Ercolano), Leonetti, Santaniello, Maniero (Longo). All. Padalino(4-3-3): Branduani, Calapai, Golemic, Cuomo, Giron (Mogos), Awua (Giannotti), Petriccione, Tribuzzi (Vitale), Chiricò (Pannitteri), Gomez (Bernardotto), Kargbo. All. Lerda Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi Assistenti: Mattia Bartolomucci-Alessandro Munerati Quarto giudice: Giuseppe Vingo di Pisa Ammoniti: Awua, Gallo, Di Nunzio, Boccia Angoli: 7 a 3 per ilRecupero: 1 e 4 minuti La prima nota a favore degli Squali l’essersi rivelati una macchina da gol, sette in due giornate e Gomez il tiratore scelto. “Uncon la ...

Tuttocampo

... nella stagione regolare ci sono 18 partite e soprattutto ben 8 delle 10 squadre di ciascun... poi quellasarà un terno al lotto come la stessa Olimpia ha imparato nelle ultime due ...PESARO - Nella decima giornata diB l'Alessandria Calcio esce indenne dal 'Benelli' di Pesaro. Nella terza gara in una settimana i Grigi pareggiano 0 - 0, trovando il terzo risultato utile consecutivo, senza subire gol. ... Serie D, girone B: Segui live con noi l'ottava giornata di campionato Pallacanestro Viola ko a Orzinuovi, primo successo per Capo d’Orlando, ko Palermo e Ragusa: i risultati della 4ª Giornata del Girone B di Serie B e la nuova classifica Quarta sconfitta in quattro gare ...Partita decisa a pochi secondi dalla sirena, decisive le triple di Molinaro e Petrucci per i padroni di casa di Saverio Spadavecchia Fabriano, 23 ottobre 2022 – Dopo la buona prova in casa contro i T ...