Roma - Napoli | furia Mourinho | ' Hanno vinto senza meritarlo' - Sport - Calcio - quotidiano net

: la cronaca della partita vedi anche Serie A, vincono Torino e Bologna. La Lazio batte l'Atalanta. VIDEO Partita giocata con grande intensità da entrambe le squadre ma poche le ...Di umore diverso Spalletti, sempre più primo in classifica: 'Bravi a sfruttare le poche occasioni ...L’Inter è stata protagonista di una vittoria rocambolesca ieri sera al Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Una partita che sembrava in totale controllo dopo appena quindici minuti, prim ...La Roma contiene il Napoli ma non riesce ad affondare in attacco: Smalling commette un errore e Osimhen non perdona. Spalletti resta leader della Serie A.