RISULTATI | NXT HALLOWEEN HAVOC 2022

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 23 ottobre 2022) Questa notte dal Performance Center è andato in scena, PLE giunto al terzo appuntamento. Card molto interessante con diversi match a stipulazione e in più tre match titolati. Di seguito trovate idella serata Ladder Match for the NXT North American Championship: Wes Lee batte Carmelo Hayes, Oro Mensah, Von Wagner e Nathan Frazier Casket Match: Apollo Crews batte Grayson Waller Weapons Wild Match: Roxanne Perez batte Cora Jade Ambulance Match: Julius Creed batte Damon Kemp NXT Women’s Championship: Mandy Rose (c) batte Alba Fyre NXT Championship: Bron Breakker (c) batte Ilja Dragunov e JD McDonagh