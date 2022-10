Osimhen entusiasta | “Non voglio pensare dove arriveremo” | poi svela la bellissima dedica per il gol

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 23 ottobre 2022) Questa sera è andato in scena allo Stadio Olimpico di Roma il big match dell’undicesima giornata di campionato: Roma-Napoli. Gli azzurri guidati da mister Spalletti hanno vinto per 0-1 una partita complicata grazie ad un gol di Victoral trentesimo minuto del secondo tempo. Con la vittoria dell’Olimpico il Napoli ha vinto undici partite di fila in tutte le competizioni per la seconda volta nella sua storia dal 1920\1930, ulteriore dimostrazione dell’ottimo inizio di stagione degli uomini di Spalletti. Il match ha rispettato le previsioni, la Roma ha giocato la partita sul piano fisico sfruttando le caratteristiche dei suoi giocatori e lasciando il pallino del gioco in mano agli uomini di Spalletti. Durante il post partita è intervenuto ai microfoni di DAZN Victor, di seguito le sue dichiarazioni: “Il gol? Congratulazioni ...