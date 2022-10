Luigi Di Maio si dimette da segretario nazionale di Impegno civico

... urlavaDI, ve lo ricordate). Balletti che hanno nauseato tutto e tutti. Se poi, oltre a dare un risultato certo ed un governo in tempi rapidi come mai prima d'ora il centrodestra ci ...Come anticipato nella serata di ieri dall'Adnkronos,Diha lasciato la segreteria di Impegno Civico, il soggetto politico nato nell'agosto scorso da una 'partnership' con Bruno Tabacci, l'unico entrato poi in Parlamento. Ieri, dopo aver ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Luigi Di Maio si è dimesso dalla segreteria di Impegno Civico, il soggetto politico nato lo scorso agosto dopo la scissione dal Movimento 5 Stelle e la partnership con Bruno Tabacci. Ieri, dopo aver p ...