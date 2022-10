Le pagelle di Udinese-Torino 1-2 | la decide Pellegri!

Dal 66' Linetty 6 - Corsa e grinta nella parte finale del match, le sue qualità fanno comodo al Torino per resistere al forcing dell'. Lazaro 6 - Si impegna sia in copertura che in fase di ...Deulofeu 7 - Come sempre l'uomo in più di questa. E' lui a firmare il gol del pari ma non solo. Sempre protagonista in ogni azione della formazione friulana. Success 6 - Sotti lo getta nella ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...