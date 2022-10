Kurt Angle | “Il comportamento di CM Punk ad All Out è stato inaccettabile”

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il disastro del media scrum post-All Out lo scorso settembre è ancora un argomento molto delicato: Ace Steel èlicenziato, gli Young Bucks e Kenny Omega sono ancora sospesi e CMè vicinissimo a lasciare la compagnia, dopo che gran parte dello spogliatoio avrebbe manifeil suo malcontento nei confronti del Second City Saint. Ancheha detto la sua riguardo alla situazione, parlando di unpoco professionale da parte dell’ex AEW World Champion. Le parole diDurante il suo podcast, il TheShow, l’eroe di Atlanta 1996 ha dichiarato:“Vince si sarebbe davvero incaz****. Non conosco CMabbastanza da dire che tipo di persona sia, credo sia un bravo ...

The Shield Of Wrestling

Sulla federa avevo le facce di Rey Mysterio e. Un altro anno dormivo su un materassino, sul parquet scricchiolante, vicino a uno di Valencia, anche lui spedito lì perché la lingua di ...Dal 27 giugno 2002, giorno in cui affrontòa SmackDown presentandosi come il simbolo della "Ruthless Aggression", a oggi molte cose sono cambiate. Cena è riuscito a diventare il vero volto ... Kurt Angle è più alto dopo l'intervento al ginocchio Kurt Angle è un’icona di questo business, avendo fatto breccia nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Il 53enne di Mount Lebanon è l’unico performer nella storia ad aver conquistato il WWE Cha ...Nell'ultima puntata del suo personale show, il WWE Hall of Famer parla del suo momento preferito della sua carriera ...