Kalulu | «Il Mondiale è l’apice per un giocatore e spero di essere convocato…»

(Di domenica 23 ottobre 2022) . Le parole del difensore francese del Milan Pierreha parlato ai microfoni di Beinsports delle possibilità diconvocato per ilin Qatar. Ecco le parole del difensore del Milan: «Spetta a Deschamps dire se sono nei suoi piani o meno. Giocatori della mia età come Camavinga e Tchouameni sono stati convocati. Personalmente ora sono al Milan e gioco in Champions League. Mi piacerebbeconvocato, ma sono sicuro che il mio duro lavoro ripagherà. Non conosco nessuno che non sarebbe d’accordo ad andare al. Come calciatore vuoi giocare il più possibile, ma unper uned è la cosa per la quale ci battiamo tutti da quando eravamo bambini e tu farai di tutto per raggiungerlo». L'articolo ...

