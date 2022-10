Heather Parisi e la gravidanza a 50 anni | Mi hanno detto che dovevo scegliere uno dei due gemelli

(Di domenica 23 ottobre 2022) ' Non è stato semplice rimanere incinta a 50, ci ho messo un bel po'. Quando meno te lo aspetti, però, le cose succedono'. Ospite a 'Verissimo'parla della propria famiglia , ...

' Non è stato semplice rimanere incinta a 50 anni , ci ho messo un bel po'. Quando meno te lo aspetti, però, le cose succedono'. Ospite a 'Verissimo'parla della propria famiglia , svelando che il medico che la seguiva, considerata la sua età, le aveva sconsigliato di portare avanti una gravidanza gemellare . Leggi Anche Marina ...Leggi Anchee la gravidanza a 50 anni: 'Mi hanno detto che dovevo scegliere uno dei due gemelli' Leggi Anche Sabrina Salerno sul figlio Luca Maria: 'L'ho desiderato tanto' 'Una volta ...Umberto Maria Anzolin è conosciuto per essere dal 2013 il marito di Heather Parisi, con il quale avrebbe avuto anche due gemelli nel 2010: Elizabeth e Dylan. Umberto è un noto imprenditore vicentino e ...La rivelazione della showgirl a "Verissimo": "Mi sono rifiutata di decidere chi tenere in vita dei miei figli" ...