Draghi a Meloni | Benvenuta | lei commossa | Una cosa impattante emotivamente

...e dolori per arrivare al successo elettorale delle elezioni di settembre per il dopo Mario. ... 'La prima volta che ho servito Giorgiaha raccontato Biagio è stato vent'anni fa e Procaccini ...Via all'era: l'ultimo saluto dicon il rito della campanella Lascio per ultimo il ministro della Salute: Orazio Schillaci da Tor Vergata. Nel tempo delle campagne vaccinali e delle ...(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2022 La cerimonia della campanella a Palazzo Chigi per l'avvicendamento tra Draghi e Meloni. Il premier uscente e ..."Come stai", ha chiesto Draghi sullo scalone del Palazzo. "Bene", la risposta della Meloni. Che ha aggiunto: "Questa sotto (l'accoglienza del picchetto d'onore, ndr) è una cosa un po' impattante emot ...