DIRETTA MotoGP | GP Malesia 2022 LIVE | epico Bagnaia | da 9° a 1°! Mondiale a 2 punti!

9.52 Oggiha dimostrato di essere un campione vero. Ha gestito una tensione immane, aveva tutto da perdere. Eppure ha trionfato partendo dalla nona posizione: UN VERO SANDOKAN A SEPANG, LA TIGRE DELLA! 9.51 Onore comunque a Quartararo, il francese ha disputato una gara da campione, mostrando una solidità che non si vedeva da tempo. Un terzo posto di sostanza, che tiene accesa la fiammella della speranza. 9.50 258 punti in classifica per, Quartararo a -23, Bastianini ed Aleix Espargarò a -47. 9.47 La fidanzata e la sorella dihanno la faccia di chi è si è fatto un viaggio agli Inferi ed è poi ritornato sulla Terra… 9.46 Il sogno è davvero ad un passo, carissimi amici di OA Sport. Lo stiamo aspettando da 13 anni, ...