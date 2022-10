Bologna-Lecce | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ile isudi, match valido per l’undicesima giornata di. Alle ore 15 di domenica 23 ottobre i felsinei affrontano i salentini in quella che in questa fase risulta essere un’importante sfida salvezza. Al Dall’Ara punti pesantissimi in palio, chi riuscirà ad avere la meglio e uscire fuori per il momento dalle sabbie mobili della classifica del massimo campionato.sarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni e Federico Peluso. SportFace.