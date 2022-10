Roma - Napoli | Spalletti | ' La nostra forza sarà non snaturarci Anguissa? Non ci sarà'

Il tecnico toscano sulle qualità dei giallorossi: 'Sono pericolosi sui piazzati: sta a noi non fargliene tirare ...Se il portoghese è stato accostato la scorsa estate a diverse squadre italiane tra cuie Juventus, per quanto riguarda l'esterno marocchino si è parlato soprattutto di un possibile ...Khvicha Kvaratskhelia è senza dubbio una delle sorprese e dei giocatori già decisivi non solo del Napoli ma dell’intera Serie A ...Giornata di big match questo pomeriggio in Premier League: Cristiano Ronaldo e Ziyech i due esuberi per il calciomercato in Serie A ...