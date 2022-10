Meteo weekend | anticiclone in indebolimento | torna la pioggia su alcune regioni Ecco dove

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 22 ottobre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’africano che ha dominato la scena negli ultimi giorni, determinando tempo stabile e clima molto mite per il periodo, sta perdendo colpi sotto la spinta di una perturbazione atlantica. Questa eroderà il suo bordo superiore dando luogo a piogge sin dalle primissime ore della giornata al Norst, in estensione a Lombardia e Alpi orientali entro sera. Si tratterà comunque di un passaggio piuttosto rapido che nella giornata di sabato interesserà l’alto Tirreno e l’alto Triveneto, e ben presto sarà seguito da schiarite in avanzamento da ovest. Sul resto d’Italia nulla di fatto, prevarrà l’azione stabilizzante dell’con tempo stabile e clima sempre molto mite.SABATO 22 OTTOBRE: ultimi rovesci al Norst in mattinata, ...