LIVE F1 | GP USA 2022 in DIRETTA | davanti a tutti c’è Leclerc | test per le nuove gomme Pirelli

(Di sabato 22 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.00 Rientrano in pista i due piloti della Ferrari; ricordiamo checon il miglior tempo (1:36.810). 00.57 Sono ai box, Ricciardo, Sainz, Russell e Zhou;gli altri piloti sono in pista, cercando il giusto feeling con i nuovi pneumatici. 00.54 Verosimilmente sarà questa, bene o male, la classifica delle FP2 da qui fino alla fine (difficile immaginare dei miglioramenti consistenti dei tempi dei piloti con i prototipi delle2023): 1 CharlesFerrari1:36.810 4 2 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.715 3 3 Daniel RICCIARDO McLaren+0.817 34 Carlos SAINZ Ferrari+1.422 3 5 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.697 2 6 Lando NORRIS ...

22.04 Positivo il debutto in un weekend ufficiale di F1 per Robert Shwartzman, il migliore in classifica dei piloti di riserva impegnati in FP1 ad Austin. 22.02 Di seguito la classifica finale della ...Tale e quale show 2022, la diretta della quarta puntata: commentoValentina Persia imita Gabriella Ferri a Tale e Quale Show 2022 . Il pubblico la tributa con ...Show 2022 perché con Lauretta...Ad Austin si scende in pista per il secondo turno di prove libere. Segui l'azione in pista con la classifica aggiornata in tempo reale ...Diretta Formula 1 live streaming video tv prove libere FP1 e FP2 GP Usa 2022 Austin, oggi venerdì 22 ottobre. Quattro campioni del mondo davanti a tutti nella classifica dei .... Sesto posto per la Fe ...