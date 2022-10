Il Foglio

... con l'ex senatrice ed imprenditriceCaligiuri, ma soprattutto con l'Assessore regionale ... insieme all'assessore comunale all'agricoltura, Emilia Romeo, e all'della consigliere ...... l'Occupabilità e Nuovi Eventi in ambito Agroalimentare' progetto finanziato dal PSR per l'Umbria 2014/2022,16.7.1. Per maggiori informazioni ww.festadelbosco.itFederici L'intervento di Michela Giraud Giampiero Mughini è uno dei grandi protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle , lo show di Rai1 in onda ogni ...La comica romana: "Nela vita ho sempre usato l'ironia per prendere ciò che non mi piaceva con leggerezza" "Una cosa che ho sempre fatto nella vita è usare l'ironia per prendere ciò che non mi piaceva ...