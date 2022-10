Incendio in un palazzo a Catanzaro | tre morti e quattro feriti

All'interno del, la porta dell'appartamento della famiglia Corasiniti - Mazzei, è annerita dal fumo e le abitazioni vicine sono state evacuate anche se, a quanto sembra, non ci sarebbero ...L'esponente politica che più di tutte ha bruciato le tappe, a 45 anni approda aChigi. È la ... Colpa di una cui contribuisce, a 4 anni insieme alla sorella, lasciando una candela ...La madre e il padre, e altri due figli, una bambina di 12 anni e un ragazzo di 16 sono rimasti feriti e portati in ospedale. I tre fratelli potrebbero essere morti per le esalazioni ...CATANZARO/ "Che tragedia, che tragedia". Ha gli occhi di una notte insonne la signora in pantofole e giubbino che si avvicina al cortile del palazzo di Catanzaro dove stanotte si è consumata la traged ...