Il campo d’azione della psichiatria si è ristretto E non è un bene

(Di sabato 22 ottobre 2022) Pubblichiamo due lettere in risposta all’intervento di Michele Cerquetti (“Si può parlare di salute mentale senza essere schiaviretorica?”) pubblicato sul Foglio dell’11 ottobre. L’autore di questa prima lettera è Franco Rotelli, uno psichiatra che ha lavorato per anni con Franco Basaglia, promotoreriforma psichiatrica in Italia elegge che porta il suo nome, e dopo di lui ha assunto nel 1980 la direzione dei servizi psichiatrici di Trieste. Al direttore - Ho letto con attenzione la lettera che le ha inviato il dottor Cerquetti e accolgo volentieri la sua richiesta di “cominciare a parlarne”. Mi limito a commentare tre aspetti clinici: gli Spdc (Servizi psichiatrici di diagnosi e cura) sono “famigerati”; i pazienti vengono trattati con farmaci “potentemente” sedativi; la malattia mentale, complicata o meno ...