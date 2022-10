Elon Musk e Twitter | la guerra prosegue | il social è in grossi guai dopo le ultime novità

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il Washington Post ed il The Verge pubblicano importantiriguardo agli sviluppi relativi all’acquisizione da 44 miliardi di dollari dida parte die le acque appaiono particolarmente agitate: l’accordo potrebbe essere a repentaglio e concludersi in un nulla di fatto? Scopriamo i dettagli?ha pagato al whistleblower Zatko un accordo di fine rapporto che, secondo, viola i patti di acquisizione – ComputerMagazine.itha pagato al whistleblower Peiter “Mudge” Zatko ed al suo gruppo di rappresentanza legale 7,75 milioni di dollari, lo scorso mese di Giugno 2022, edproprio non l’ha mandata giù: questa la notizia riportata pochi giorni fa dal Washington Post e da The Verge, che riaccende ...

Un altro snodo fondamentale è quello di Bakhmut, menzionato in un ennesimo tweet da, in un botta e risposta con Medvedev. Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo gli ha ...Le esplosioni misteriose della regione di Belgorod 14 ottobre -chiede al Pentagono di finanziare la rete satellitare Starlink della resistenza ucraina 13 ottobre - Il Canada, la Germania e ...Il servizio di internet satellitare di StarLink è pronto a conquistare gli aerei e i voli intercontinentali. Si chiama StarLink per l’aviazione ed è un servizio che garantirà non solo la connessione i ...Di Andrea Marinelli e Guido Olimpio L’Armata potrebbe far saltare lo sbarramento sul fiume Dnipro per fermare la controffensiva ucraina. Sarebbe un «disastro», e da qui passa anche l’acqua che riforni ...