Clarissa Marchese | il racconto struggente sulla gravidanza commuove i fan

(Di sabato 22 ottobre 2022) L’ex concorrente di Uomini e Donneha di recente aperto il suo cuoredifficileche sta portando avanti, affermando di aver vissuto “Attimi bui”., che molti noi conoscono per aver preso parte alla trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne, ha di recente dichiarato di non aver vissuto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

La coppia uscita da Uomini e Donnee Federico Gregucci aspettano il loro secondo figlio, dopo la loro primogenita Arya. La stessaha parlato sui social dei problemi affrontati durante il primo trimestre di ...Uomini e donne,attende il secondo figlio con Federico Gregucci Cicogna in arrivo per l'ex tronista storica di Uomini e donne ,, che attende un altro figlio da Federico Gregucci. ...A inizio ottobre Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno voluto annunciare l'arrivo della seconda gravidanza. L'amata coppia di Uomini e Donne è ...Secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe che Luca Onestini possa tornare al GF Vip come concorrente della nuova edizione.