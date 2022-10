Ciclismo | Eddy Merckx ad Remco Evenepoel | “Consiglio di andare al Giro d’Italia nel 2023”

(Di sabato 22 ottobre 2022) Liegi-Bastogne-Liegi, Vuelta di Spagna e Mondiali di Wollongong: un 2022 da sogno per. Il belga ha dato spettacolo in questa stagione e nella prossima potrà puntare ancora più in alto, vestendo la maglia iridata. L’obiettivo ovviamente è quello di puntare un altro grande. I consigli arrivano dal corridore più forte della storia, al quale il baby talento della Quick-Step Alpha Vinyl è stato già paragonato da tempo: il Cannibale. Le parole del campione belga al suo connazionale riportate dalla Gazzetta dello Sport: “A questo punto della carriera di, io glidial, che per lui in questo momento è meglio del Tour de France. Gareggiare in Italia, poi, ...

OA Sport

Remco Evenepoel ha senza dubbio la capacità di valutare da solo cosa fare della sua carriera, ma sicuramente, quando a parlare è un monumento storico del ciclismo come Eddy Merckx, vale la pensa ...