Chi sono i nuovi leader cinesi e Hu Jintao viene portato via

(Di sabato 22 ottobre 2022) Si è concluso oggi il Congresso del Partito Comunista Cinese (Pcc). Nessun grande colpo di scena: il presidente Xi Jinping ha riconfermato il suo potere con un terzo mandato che lo porterà a guidare il Paese per altri cinque anni. Sarà lui il segretario del partito, che vede nominato un nuovo Comitato Centrale. La lista delle nomine sarà svelata domenica, quando Xi entrerà farà una conferenza stampa nella Grande Sala del Popolo, e sarà seguito dagli altri membri del nuovo Comitato Permanente in ordine decrescente di grado, come spiega l’agenzia Reuters. Ciperò indiscrezioni su chi resterà dentro del Comitato Centrale del Pcc e chi invece è stato accompagnato alla porta. Tra i 205 membri del comitato, eletti dai delegati questa settimana durante il Congresso, non ci saranno sicuramente il premier uscente Li Keqiang né Wang Yang, ex capo del partito a Guangdong, ...