Rugby femminile | Mondiali 2022 | Italia | con il Giappone si deve vincere per i playoff e per la storia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Si chiude nel weekend la fase a gironi dellaWorld Cupin Nuova Zelanda e le azzurre di Andrea di Giandomenico possono scrivere una pagina unica nelladella palla ovalena. Con il, infatti, l’Italdonne può staccare per la prima volta il biglietto per iiridati. Dopo la vittoria con gli USA e il ko contro il forte Canada, infatti, l’ultima sfida vede come avversarie le nipponiche, ancora ferme a zero punti in classifica. Una partita sulla carta più che alla portata per Maria Magatti e compagne, che nelle due sfide contro le nordamericane hanno mostrato tutta la loro classe e caparbietà.è d’obbligo, ma una vittoria con bonus è fondamentale per le azzurre.segnando almeno quattro mete, ...

