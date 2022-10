Ribery si ritira ma resta alla Salernitana | farà parte dello staff di Nicola

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Franckha annunciato da poco il ritiro dal calcio giocato, con un post sui propri profili social. Ma l’attaccante francese, una carriera passata al top tra Marsiglia e soprattutto Bayern Monaco, prima di accettare di illuminare gli stadi italiani con le maglie della Fiorentina e della, non abbandona i granata. Come spiegato anche da Davidenella conferenzavigilia della sfida contro lo Spezia, il 39enne “sarà collaboratore di campo. È un potenziale allenatore, ha capacità di sdrammatizzare e rilanciare. Adesso ha un punto di vista legato a unoe alcune considerazioni che ha già fatto mi piacciono. Domani credo che sarà in panchina con noi”. SportFace.

AGI - 'Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no'. Con questa breve didascalia e un video postato su Instagram che ripercorre vari momenti della sua carriera, Franckdice basta al calcio giocato . Il francese lascia all'età di 39 anni dopo 26 titoli conquistati (tra cui figurano una Champions League e 9 scudetti con il Bayern Monaco), una infinità di gol e ...RESTA A SALERNO - Lascia il calcio, non la Salernitana perchéha deciso di entrare a far parte dello staff . Lo ha annunciato il tecnico Davide Nicola in conferenza stampa: 'Averlo all'interno ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...SALERNO - "Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no ", Franck Ribery annuncia così attraverso i propri profili social il proprio ritiro dal calcio giocato: "Grazie a tutti per questa grande a ...