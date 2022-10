Piogge violente ma la climatologa avverte | cosa ci aspetta nei prossimi giorni

Leggi su iltempo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Torna la pioggia, con precipitazioni ancheal Nord. Questo decreterà finalmente l'arrivo del freddo autunnale? Tutt'altro. Secondo le ultime previsioni dei metereologi de IlMeteo.it è in arrivo nelle prossime ore una perturbazione atlantica sul Nord, ma anche in Toscana, Umbria e Marche, che porterà qualche piovasco anche sull'ovest Emilia e le pianure lombarde. E al Sud? "Sarà praticamente Estate". Insomma, nonostante qualche temporale le temperature insolite per il periodo resistono. "Attualmente abbiamo ancora l'anticiclone nordafricano protagonista su tutto il centro sud e sulle isole - spiega all'Adnkronos Serena Giacomin, fisica-di Meteo Expert e presidente dell'Italian Climate Network - mentre il nord Italia sta vedendo il passaggio della perturbazione numero 5 del mese di ottobre, con il ritorno di alcune ...