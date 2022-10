Inter | dubbio Dzeko-Correa per Inzaghi | ecco la probabile formazione per Firenze

Potrebbe avere qualche: "Devo valutare alcune situazioni, c'è chi ha fatto tante partite, ... sabato ore 15 Milan - Monza, sabato ore 18 Fiorentina -, sabato ore 20.45 Udinese - Torino, ...... la polemica è servita e la risposta pubblica di Lukaku sgombera ognisul comportamento del calciatore. Ora serve massima calma, perché Big Rom ha bisogno di tornare se stesso e l'ha ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Ancora una volta senza Lukaku, ma ormai l’Inter c ...Verona Udinese Torino Spezia Sassuolo Ci siamo, riparte questa sera il campionato con l’11a giornata di Serie A. Alle 20.45, la Juventus ospita l’Empoli; il turno terminerà lunedì sempre alle 20.45 co ...