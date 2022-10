Imparare il valore dei soldi nell' era digitale

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 ottobre 2022) «Non è mai troppo tardi» recitava il maestro Alberto Manzi negli anni Sessanta mentre insegnava a una larga percentuale di italiani a leggere e scrivere grazie alla televisione. Una frase che vale anche oggi. Se nel Dopoguerra il problema principale era l’analfabetismo tout court, oggi è l’educazione finanziaria, un settore nel quale siamo in fondo alle classifiche internazionali. Per l’Ocse, su 26 Paesi il nostro si classifica all’ultimo posto. Stesso problema se si guardano i dati di Bankitalia: secondo l’ultima rilevazione, solo il 44,3 per cento degli italiani possiede competenze sufficienti. Una situazione tanto più grave se si pensa alla rivoluzione iniziata con la nascita di criptovalute, blockchain e Nft, e che culminerà con l’arrivo dell’euro. Proprio per colmare queste lacune, da cinque anni il Comitato Edufin ha proclamato ottobre il mese ...