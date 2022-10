Grande Fratello Vip | Antonella Fiordelisi e flirt con Massimo Giletti | il padre di lei ora racconta la verità

Un vero e proprio passo falso dopo la vicenda Marco Bellavia e tutto il dibattito sulla depressione che ne è seguito: durante la puntata delVip del 20 ottobre Alfonso Signorini ha fatto uno scivolone mentre parlava con Daniele Dal Moro, sminuendone oltremodo il dolore e i sentimenti. L'ex tronista, infatti, ha provato ad ...Nella casa delvip si è quasi arrivati alle mani tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. I due concorrenti hanno avuto una lite furibonda subito dopo la diretta di lunedì sera, dove sono volate ...Pupo ha raccontato di aver avuto una notte di passione insieme a una delle concorrenti dell’edizione attualmente in corso del ‘Grande Fratello Vip’. Lo ha spiegato in un articolo scritto per ...Charlie Gnocchi ha spiegato il motivo della durissima discussione avvenuta nella casa del Grande Fratello Vip con Amaurys Perez ...