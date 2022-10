Governo | la ‘soffiata’ su Berlusconi | “Perché fa così con Giorgia Meloni”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Cosa vuole fare. Lo ha rivelato l’ex deputato del Partito delle Libertà Paolo Guzzanti in un’intervista al giornalista di Repubblica Concetto Vecchio. Negli ultimi giorni hanno fatto molto parlare i contrasti tra il Cavaliere e la leader di Fratelli d’Italia, proprio nei giorni più caldi per la formazione del nuovo. Dopo le ultime esternazioni filo-russe del numero uno di Forza Italiaha deciso di usare il pugno duro. In sostanza la premier in pectore ha dichiarato “Non tratto più con”. E ha fatto chiaramente intendere che non saranno ammesse idee di politica estera non allineate al patto atlantico e alla Nato. A costo di far saltare il banco e quindi andare di nuovo al voto. Ora Guzzanti, bene a ...